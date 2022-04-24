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رئيس التحرير
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رياضة

بعد خروج صن داونز والترجي .. هانى حتحوت : طريق الحادية عشرة يُرصف بهدوء من أجل الأهلي

صدى البلد

علق الاعلامى هانى حتحوت ، على خروج  صن داونز والترجي التونسى ، من بطولة دورى ابطال افريقيا، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر . 

 

وكتب هانى حتحوت “ صن داونز يودع، كما ودع الترجي أمس.. طريق الحادية عشرة يُرصف بهدوء من أجل الأهلي.. خطوتان على اللقب، ووفاق سطيف البداية. بالتوفيق للعملاق الأحمر ”. 

 

و نجح فريق الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبه الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة، بينما حسم وفاق سطيف الجزائري الطرف الأخر في المواجهة المقررة بالدور قبل النهائي مباراته أمام الترجي التونسي، ليضرب موعدا مع الأهلي في هذا الدور الحاسم.

وواجه فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف من قبل عدة مرات ضمن المنافسات بالبطولات الأفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف

واجه فريق الاهلى نظيره وفاق سطيف الجزائري خمس مرات قبل ذلك حيث فاز سطيف في ثلاث مرات مقابل مرتين للأهلي.

وتعد المواجهة المقبلة بين الأهلى ووفاق سطيف هى الثالثة التي يلتقى فيها المارد الأحمر أمام بطل الجزائر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تقابلا مرتين من قبل كانت الأولى في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 1988 وهزم الأهلي فى لقاء الذهاب بالجزائر بهدفين دون رد قبل أن يعود ويفوز الأهلى بنفس النتيجة بلقاء الإياب بالقاهرة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز بها وفاق سطيف بنتيجة 4-2 ليصعد الى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

وكانت المواجهة الثانية بين الأهلى ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018 وفاز الأهلى وقتها بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم خسر في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجه 3-2.

وواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في نهائي كأس السوبر الافريقي موسم 2015 حيث أقيمت المباراة  بالجزائر وفاز بها وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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