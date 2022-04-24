في ذكرى رحيل محمود مرسي.. تعرف علي أبرز محطاته الفنية

يحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنان محمود مرسي الذي استطاع ترك اعمال مميزة .

وفي ذكري وفاته نستعرض أبرز معلومات عنه :

ولد محمود مرسى بالإسكندرية والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلى، وبعد تخرجه فى المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

وبعد تخرجه من الجامعة عمل مدرسا إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائى وأمضى خمسة أعوام حتى انتهت أمواله فغادرها إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، وبعد سبعة شهور من تعيينه حدث العدوان الثلاثى فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثانى بالإذاعة المصرية وبعدها عمل مخرجاً بالتلفزيون المصرى ومدرساً للتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة.

برع فى أدوار الشر خصوصا فى دور "ضابط السجن فتحى عبدالهادى" فى فيلم ليل وقضبان مع سميرة أحمد ومحمود ياسين، وفى دور "بدران" فى فيلم أمير الدهاء مع فريد شوقي، وكذلك دور "عتريس" فى فيلم شىء من الخوف، حتى لقبوه بـ"العملاق".

وكان صاحب موهبة فذة كممثل لكنه كان مقلا فى أعماله خصوصا فى الأعمال السينمائية لأنه كان يحرص دائما على الجودة، ولكن هناك سبب آخر وأهم وهو أنه لم يعمل فى التمثيل إلا فى مرحلة متأخرة بسبب أنه قضى وقتا طويلا فى الدراسة فى فرنسا وبريطانيا وقبلهما فى التعليم لمادة الفلسفة وحتى بعد عودته إلى بلده ظل خمس سنوات يعمل فى التعليم للفن المسرحى وفى الإخراج التليفزيونى، فموهبته كممثل لم تستغل بكاملها.

وفى عام 1962 بدأ بالعمل السينمائى فى فيلم أنا الهارب للمخرج نيازى مصطفى.

توفى الفنان القدير محمود مرسى بالإسكندرية، مسقط رأسه، فى يوم السبت 24 إبريل عام 2004 إثر أزمة قلبية حادة عن عمرٍ يناهز 80 عاما.