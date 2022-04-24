أخبار الفن:عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى.. وطليقة أحمد الفيشاوي وابنتها يصلان لمصر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن عبد الرحمن أبو زهرة و طليقة وابنه أحمد الفيشاوي :
عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى مرة أخرى بعد يوم من خروجه|خاص
كشفت سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها .
الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات بالخارج
عادت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ؛ برفقة ابنتها إلي مصر بعد سبع سنوات من الغربة خارج الوطن
في ذكرى رحيل محمود مرسي.. تعرف على أبرز محطاته الفنية
يحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنان محمود مرسي الذي استطاع ترك أعمالا مميزة .
تزوج مرتين وأصبح أبا بعد وفاته.. حكايات من حياة الولد الشقي وائل نور
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور الذي كان يتميز بكاريزما خاصة جعلته من نجوم الفن المميزين.
نيللي كريم تكشف كواليس تحضيرها لشخصية فاتن أمل حربي" خاص"
كشفت النجمة نيللي كريم كواليس تحضيرها لشخصية مسلسلها فاتن أمل حربي.