أخبار الفن:عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى.. وطليقة أحمد الفيشاوي وابنتها يصلان لمصر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن عبد الرحمن أبو زهرة و طليقة وابنه أحمد الفيشاوي :

كشفت سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها .



عادت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ؛ برفقة ابنتها إلي مصر بعد سبع سنوات من الغربة خارج الوطن

يحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنان محمود مرسي الذي استطاع ترك أعمالا مميزة .

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور الذي كان يتميز بكاريزما خاصة جعلته من نجوم الفن المميزين.



كشفت النجمة نيللي كريم كواليس تحضيرها لشخصية مسلسلها فاتن أمل حربي.