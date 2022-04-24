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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى مرة أخرى بعد يوم من خروجه|خاص

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر أبو زهرة  ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها .

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد :" الصورة التي يتداولها البعض لوالدي قديمة؛  فوالدي  عاد أمس إلى المستشفى مرة أخرى ".

أضافت :" شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو  في وعيه الحمد لله ".


عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى :

أكد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خروجه من مستشفى الجلاء.

و قال أحمد أبو زهرة، في تصريح لـ “صدى البلد” والدي خرج من المستشفى الحمد لله وهناك تحسن نسبي في حالته الصحية ويحتاج متابعة واستمرار العلاج".

يذكر أن قالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، يوم السبت 9 أبريل، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري إن والدها الفنان القدير، دخل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

وفي نفس السياق، كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب داغر "فى الأيام المرجوة دى برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة فى صلواتكم .. حالته حرجة والدعاء يغير الأقدار".

عبد الرحمن أبو زهرة عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفي بعد ٢٤ ساعة فقط سحر أبو زهرة لصدى البلد

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