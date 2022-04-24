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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: شخصية من خبرات الحياة

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت النجمة نيللي كريم كواليس تحضيرها لشخصية  مسلسلها فاتن أمل حربي.


وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد:" على مدار السنوات الماضية  دائما ما يقابل الشخص الكثير من الشخصيات والحالات فهناك الكثير من المواقف جمعت لدي الكثير من الخبرات حول الشخصيات التي تشبه فاتن في المسلسل الجديد".

تابعت:"  وهناك أشخاص كثيرون حولنا نعيش معهم ويعيشوا معنا لديهم نفس الظروف فمن خلال الخبرة والتعايش مع هذه الشخصيات تحضرت لشخصية فاتن في المسلسل".

وأضافت:" هناك الكثير من الشخصيات حولنا لديها نفس الصفات ربما لا تكون هي بالتحديد وبشكل كامل لكن هناك الكثير من العناصر المتشابهة معها بهذا الشكل.

نيللي كريم ترد على انتقادات المسلسل

 

ردت النجمة نيللي كريم على الانتقادات التي وجهت لمسلسها فاتن أمل حربي.

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد: "فيه هجوم كبير من الرجال على المسلسل لأن البطلة تطالب بحق المرأة".

وأضافت: "هناك العديد من النساء اللاتي لا تحصل على حقوقها حتى الآن؛ فاتن أمل حربي قامت برفع قضية على القانون؛  بنفس ذات القانون أيضا".

تابعت: "مفيش أي سبب يحرم السؤال وفاتن أمل حربي تريد أن تعلم ان كان ربنا حلل ذلك أم حرمه؛ وفي ظل الظروف والتقدم التي تعيشه مصر في الفترة الحالية الأفضل خاصة القوة الناعمة".

نيللي كريم فاتن أمل حربي النجمة نيللي كريم صدى البلد

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