بالجلباب.. إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إسراء عبد الفتاح في الصورة بإطلالة محتشمة، مرتدية جلباب باللون الأسود، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي الأكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.

مسلسل إسراء عبد الفتاح

يذكر أن آخر أعمال إسراء عبد الفتاح مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب وهنادي مهنا وأميرة هاني ومي الغيطي وطارق عبد العزيز وإنجي على ومصطفى أبو سريع، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.