مستودعات سلاح بخاركيف.. روسيا تستهدف 9 منشأت عسكرية لأوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشا في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بالشرق.

وحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو تم تدمير ورش في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوجراد".

وأكد كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة 9 منشآت عسكرية أوكرانية، منها مقر قيادة لواء في الجيش الأوكراني 4 نقاط محصنة وأماكن لحشد القوات والآليات القتالية.

كما دمرت 4 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركيف شرق البلاد.

يذكر أن كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك، دعا روسيا، اليوم الأحد، إلى الموافقة على "هدنة حقيقية" خلال عيد الفصح.

وقال بودولياك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عيد الفصح 2022.. روسيا تهاجم باستمرار آزوفستال بماريوبول دون توقف.. المكان الذي يغطيه مدنيونا وجنودنا ملئ بالقنابل الجوية الثقيلة ونيران المدفعية".

وحث روسيا على التفكير في بقايا سمعتها، وذلك من خلال 3 خطوات، وهي إعلان هدنة حقيقية خلال عيد الفصح بماريوبول، فتح ممر إنساني آمن للمدنيين على الفور، بالإضافة إلى الاتفاق على "جولة خاصة من المفاوضات" لتسهيل تبادل العسكريين والمدنيين.