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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

روسيا تكشف خطتها وأوكرانيا تطلب أسلحة.. آخر تطورات الحرب في الساعات الماضية

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الأحد في كييف، مع استمرار القتال العنيف في شرق وجنوب أوكرانيا خلال عطلة عيد الفصح في أوكرانيا.

ولم يؤكد البيت الأبيض بعد الزيارة التي قال زيلينسكي إنها ستشمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مع حلول يوم عطلة جديد في العاصمة الأوكرانية كييف، إليك آخر التطورات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا:

وقال زيلينسكي إنه "يتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة" من قادة العالم الذين يزورون البلاد، بعد أن أعلن أنه سيجتمع مع بلينكن وأوستن في كييف يوم الأحد. وستكون الزيارة المحتملة هي الأولى من كبار المسؤولين الأمريكيين منذ اندلاع الحرب. ورفض البيت الأبيض التعليق على الرحلة المحتملة.

وقال زيلينسكي يوم السبت إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، في أعقاب ضربات صاروخية روسية على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب البلاد، منددا بالهجوم الذي وقع قبل يوم واحد من احتفال العديد من الأوكرانيين بعيد الفصح.

و'أحبطت' القوات الروسية ممر إجلاء من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة يوم السبت، وفقا لمسؤول أوكراني. وقال مسؤولون أوكرانيون إن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في المدينة التي تعرضت للقصف والتي تدعي الحكومة الروسية السيطرة عليها. ولا يزال المقاتلون الأوكرانيون يصمدون في مصانع الصلب الضخمة في أزوفستال في المدينة، حيث يحتمي المدنيون منذ أسابيع وتنفد الإمدادات.

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وكشفت روسيا أن الهدف من غزوها هو السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا وكذلك منطقة دونباس الشرقية وإنشاء ممر بري يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، شبه الجزيرة التي ضمتها في عام 2014. وقال إفادة لوزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة خلال ال 24 ساعة الماضية في مواجهة الهجمات المضادة الأوكرانية.

وزعم مسؤولون أوكرانيون يوم السبت أن روسيا ترحل قسرا بعض مواطني ماريوبول إلى بريمورسكي كراي في منطقة الشرق الأقصى الروسي على بعد نحو 8000 كيلومتر (4970 ميلا) من أوكرانيا. وفي أوائل أبريل، قدرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشوك أن نحو 45 ألف مواطن أوكراني رحلوا قسرا إلى روسيا منذ بدء الحرب.

كما اتهمت المخابرات الأوكرانية روسيا بالتخطيط لتجنيد مدنيين أوكرانيين من منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا المحتلتين، وفقا لتحديث صادر عن الاستخبارات العسكرية البريطانية يوم السبت. وسيكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي، بحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية.

روسيا أوكرانيا الحرب زيلينسكي كييف ماريوبول

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