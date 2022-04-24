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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين في الطريق لـ أوكرانيا..وزيلينسكي يطلب أسلحة جديدة

صدى البلد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيزوران العاصمة الأوكرانية كييف في وقت لاحق.

لكن البيت الأبيض لم يعلق حتى الآن على إعلان زيلينسكي زيارة بلينكن وأوستن إلى أوكرانيا.

ومن المرجح أن يوجه زيلينسكي نداء للحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة خلال الاجتماع، والتي قال في وقت سابق إنها حيوية للغاية للمجهود الحربي الأوكراني.

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وقال الرئيس الأوكراني أنتوني بلينكن يوم السبت:"سنتحدث عن الأسلحة التي نحتاجها وعن الإطار الزمني لعمليات التسليم".

ومن بين المسؤولين الذين سافروا بالفعل إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي توقفت في بوتشا؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي توقفت في بوتشا. كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ قادة إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا؛ ومؤخرا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

أوكرانيا زيلينسكي بلينكن أوستن الرئيس الأوكراني

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