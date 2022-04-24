طائرات وصواريخ.. أوكرانيا تعلن ضرب 17 هدفا روسيا

قال الجيش الأوكراني إنه ضرب 17 هدفا جويا يوم السبت، وفقا لبيان عبر تليجرام صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية.

وشملت الأهداف ثلاث طائرات روسية وخمسة صواريخ كروز وتسع طائرات بدون طيار، وفقا للبيان وزارة الدفاع الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية أن "الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والقوات البرية أصابت تسع طائرات بدون طيار تكتيكية تشغيلية وثلاث طائرات وخمسة صواريخ كروز".

وفي وقت سابق يوم السبت، قالت وزارة الدفاع على تليجرام إنه في الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، أسقط الجنود في منطقة أوديسا صاروخي كروز روسيين أطلقتهما سفينة روسية متجهة نحو الميناء الجنوبي من البحر الأسود.