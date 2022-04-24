الأمين العام للأمم المتحدة يزور تركيا قبل التوجه لـ روسيا وأوكرانيا

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بزيارة إلى تركيا قبل التوجه إلى عاصمتي روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، سيزور أنطونيو جوتيريش العاصمة أنقرة يوم الاثنين، حيث سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيتوجه بعد ذلك إلى موسكو يوم الثلاثاء حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتناول "غداء عمل" مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وستكون محطته الأخيرة في كييف يوم الخميس حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وعملت تركيا كوسيط بين أوكرانيا وروسيا خلال الحرب واستضافت محادثات سلام بين الجانبين.

لكن قرار الأمم المتحدة زيارة روسيا قبل أوكرانيا تعرض لانتقادات من زيلينسكي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"الحرب في أوكرانيا، ولا توجد جثث في شوارع موسكو. سيكون من المنطقي الذهاب أولا إلى أوكرانيا، لرؤية الناس هناك، وعواقب الاحتلال".