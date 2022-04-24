تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

يحتفل العالم بـ يوم الكتاب والذي يعرف أيضًا باسم اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر، وهو حدث سنوي يتم الاحتفال به كل عام في 23 أبريل من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث يتميز بالأنشطة التي تشجع وتعزز ثقافة القراءة عبر جميع الأعمار.

احتفلت اليونسكو باليوم العالمي للكتاب، لأول مرة في 23 أبريل 1995.

يرجع اختيار الأمم المتحدة لهذا التاريخ بالذات إلى إحياء ذكرى الشخصيات الأدبية مثل Inca Garcilaso de la Vega وتخليد ذكراها، أيضًا ميجيل دي سيربانتس، ووليام شكسبير، الذين توفوا في 23 أبريل و22 أبريل (1616).

ومع ذلك، فقد تم تصور هذا اليوم قبل 73 عامًا من أول احتفال باليوم العالمي للكتاب في عام 1922 من قبل الكاتب والصحفي الإسباني فيسنتي كلافيل أندريس، بهدف تكريم رواية دون كيخوتي للمؤلف ميغيل دي سربانتس.

شعار اليوم العالمي للكتاب 2022

ينطلق اليوم العالمي للكتاب 2022 تحت عنوان "أنت قارئ" على إثر الاحتفال باليوبيل الفضي في المملكة المتحدة وأيرلندا في 3 مارس.

الرسالة التي تم نقلها هي أن الأطفال من جميع مناحي الحياة يجب أن يحصلوا على فرصة عادلة في التعليم من خلال القراءة.

تم عرض الكتب مقابل جنيه إسترليني واحد فقط وتميز اليوم بالمسابقات والأحداث وأنواع أخرى من الاحتفالات.

أهمية اليوم العالمي للكتاب

يهدف اليوم العالمي للكتاب إلى تشجيع المزيد من الأطفال، وخاصة من الخلفيات المحرومة على تنمية عادة القراءة مدى الحياة - من أجل المتعة والنمو الفكري.

تصر اليونسكو على أن القراءة أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن المعرفة هي كل ما يكمن بين التقاعس عن العمل والتغلب على التحديات المعاصرة المتمثلة في عدم المساواة - الاجتماعية والاقتصادية - ومعالجة المعلومات المضللة.