صلاح على رأس التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لحسم ديربي المرسيسايد لصالحه، ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدرة البريميرليج.

وكشفت صحيفة “ إندبندنت” البريطانية عن تواجد محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام إيفرتون اليوم.

التشكيل المتوقع لـ فريق ليفربول أمام إيفرتون

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان ديك - كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

وكان ليفربول اكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح بتسجيله هدفين وصناعة هدف.

وخاض فريق ليفربول 32 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مواجهتين فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إيفرتون بقيادة مدربه لامبارد، في خطف الثلاث نقاط من ليفربول، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويقدم إيفرتون نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 31 لقاء، فاز في 8 مواجهات فقط، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في 18 مناسبة.

يذكر أن فريق ليفربول اكتسح إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وإيفرتون:

يحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 29 نقطة.