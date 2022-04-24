الري: فرق هائل في توزيع المياه بعد تأهيل الترع بمحافظات الوادي والدلتا|فيديو

قال المهندس محمد غانم ، المتحدث باسم وزارة الري ، تعقيبا على تأهيل 5 آلاف كيلو متر من الترع بمحافظات الوادي والدلتا ، إن ما تم تأهيله من ترع بمحافظات الوادي والدلتا من أصل 20 ألف كيلو مترا مخطط تأهليهم ، موضحا أن وزارة الري تعمل على ملف إعادة إدارة وتوزيع المياه ، متابعا : " حاسين بفرق هائل " .

وأضاف المهندس محمد غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن المزارعين كان يعانون بسبب تهالك الترع من عدم وصول المياه لأخر الترع ، مشيرا إلى أن عملية التأهيل ساهمت في توفير تصميم هندسي سليم لا توجد فيه أية استبحار أو مخلفات ، بالإضافة إلى المنظر الجمالي ، مؤكدا أن تأهيل الترع ساهم في وصول المياه خلال ساعتين فقط لنهاية كل ترعة بمجرد فتح البوابة الخاصة بها .

ولفت " غانم " ، إلى أن تهالك الترع كان يتسبب في عمليه مشاحنات كبيرة بين المزارعين بسبب عدم وصول المياه لبعض الأراضي ، مشيرا إلى أن مخطط توفير المياه التي تقوم به الوزارة يتمحور حول تأهيل الترع ، والمساقي ، والري الحقلي الحديث ، وهم يوفروا معا توفير هدر كبير من المياه .

وأشار " غانم " ، إلى أن الهدف الأساسي من مشروع تأهيل الترع هو توزرع المياه بشكل صحيح ، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تتنوع ما بين تطوير أنظمة الري الحديث ، وتوفير الري التكنولوجي .

وأوضح " غانم " ، أن مشروع تأهيل الترع يسير وفق معدلات ممتازة ، وجاري العمل على 4 ألاف كيلو مترا من الترع بالوادي والدلتا ، موضحا أن هناك جهدا كبير تم خلال عام ونصف فقط .