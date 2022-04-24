انتخابات فرنسا.. نسبة التصويت تصل إلى 26% حتى الآن

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بلغت أكثر من 26%، حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الفرنسيين في تمام الساعة 8 صباحًا، إذ أدلى 26.41٪ من الناخبين المسجلين بالفعل بأصواتهم في صندوق الاقتراع, حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزارة الداخلية.

وزاد الحشد في هذه المرحلة بنحو نقطة واحدة مقارنة بالجولة الأولى في الانتخابات الفرنسية، إذ بلغت نسبة المشاركة 25.48٪ ظهرا.

ويقرر ناخبو فرنسا اليوم الأحد، انتخاب الرئيس الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون أو الإطاحة به واختيار مارين لوبان اليمينية المتطرفة المشككة في الاتحاد الأوروبي ما قد يؤدي إلى زلزال سياسي.

وحسب "رويترز" البريطانية، أعطت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة ماكرون تقدما قويا ومتناميا قليلا، حيث قال محللون إن لوبان - على الرغم من جهودها لتليين صورتها وتخفيف حدة بعض سياسات حزبها التجمع الوطني - لا تزال غير مستساغة بالنسبة للكثيرين.

ولكن لا يمكن استبعاد فوز لوبان المفاجئ تماما، نظرا للأعداد الكبيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم أو لم يكونوا متأكدين مما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق في جولة الإعادة الرئاسية.

ويحتاج كل من ماكرون ولوبان إلى إقناع ما يقرب من 50٪ من الناخبين الذين لم يختاروا أيًا منهما في الجولة الأولى من الاقتراع قبل أسبوعين.