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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديم

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الأربعاء، اجتماعًا بحضور كامل أعضائه لمناقشة المستجدات والطلبات الواردة من النقابات العامة بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

وأكد مجلس الاتحاد، وفقًا لما ينظمه قانون الاتحاد، أن من حق النقابات العامة التقدم بمقترحات تخص بنود الجمعية العمومية، فيما يختص المجلس بمناقشتها وإدراج ما يراه مناسبًا ضمن جدول الأعمال المُعلن مسبقًا.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس كافة المقترحات المقدمة، وانتهى إلى إدراج البنود التالية في جدول أعمال الجمعية العمومية:

  • المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة صيادلة مصر.
  • دعم خريجي دفعة 2023 من نقابتي الصيادلة والأسنان في حقهم بالتكليف.
  • المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة دون مستشفيات جامعية، مع دراسة احتياجات سوق العمل.
  • تأكيد مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم.
  • عرض تقرير مفصل عن شركات الاتحاد، وهي:
  • 1- شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو”.
  • 2- شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية.
  • 3- شركة المهن الطبية للأدوية.
  • 4- شركة المهن الطبية للاستثمار.
  • 5- الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”.
  • بالإضافة إلى موقف مقر الاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
  • مناقشة قصر فرص الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح توجيه 25% من الاستثمار لفرص بديلة تتم دراستها من خلال لجنة استثمارية متخصصة.
  • مناقشة زيادة قيمة المعاشات وزيادة الاشتراكات.

كما أعرب المجلس عن أسفه الشديد لانسحاب نقيب الأطباء البيطريين وممثلي النقابة من الاجتماع قبل مناقشة كافة البنود، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة دائما للحوار والتنسيق بما يخدم مصالح أعضاء النقابات الأربع المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

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