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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دون هزيمة .. أبرز أرقام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على تخطى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره فريق الرجاء بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 3/. 2.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لصدى البلد:
هناك بعض الإنتقادات للمدرب الجنوب افريقي فيها مبالغة أحيانا عند تقييم مرحلة ما لأن الأسباب عديدة وراء ذلك المستوى الدون المأمول في فترات سابقة ولا يتحمل هو كل المسؤولية طبعا على أداء ونتائج الفريق خاصة في دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم.

تابع: النادي الأهلي يتأهل الى نصف نهائي للمرة 18 والمردود الفردي والجماعي تحسن فنيا وتكتيكيا في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي أثناء المباراتين.

أضاف:  بيتسو موسيماني المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين إضافة الى لقب كأس السوبر الإفريقي والمركز الثالث مرتين كأس العالم للأندية لايعرف الهزيمة في الأدوار الإقصائية.

استطرد: خلال 13 مباراة حقق النادى الأهلى الفوز في الأدوار الإقصائية 10 مباريات بجانب 3 تعادلات ولم يتعرض إلى أى هزيمة وسجل 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

ويواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر أحد يومي 13 و14 مايو.

صدى البلد استعرض أبرز المواجهات بين الاهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري فى دورى أبطال أفريقيا.

التقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما.

وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.

المواجهة الأولى 
التقى الاهلى مع وفاق سطيف في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، عام 1988وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد .

ثاني مباراة 
نجح الأهلى فى تعويض خسارته بمباراة الذهاب بالفوز بثنائية علاء ميهوب وربيع ياسين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لبطل الجزائر 4-2 ليصعد للمباراة النهائية ويحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه ويودع المارد الأحمر البطولة.

ثالث مواجهة
التقى الأهلى مع وفاق سطيف في كأس السوبر الأفريقي 2015، بعد حصد وفاق سطيف لقب دوري الأبطال، والأهلي فاز بلقب الكونفدرالية، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، فتقدم عبد المالك زياية قبل أن يتعادل الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت مرة أخرى لبطل الجزائر 6-5 ليحصد بطل الجزائر لقب السوبر الأفريقى على حساب المارد الأحمر.

رابع لقاء
التقى الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2018، وفاز بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب باستاد الأهلى والسلام.

خامس لقاء
خسر الأهلى من وفاق سطيف فى مباراة العودة حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف فى ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة لينجح المارد الأحمر فى التأهل  للمباراة النهائية ويواجه الترجى التونسى ويخسر اللقب القارى.

الأهلى دوري ابطال افريقيا الرجاء المغربي مكرم الحزقي موسيمانى

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