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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا بـ 6 محافظات الجمعة القادمة

الأوقاف
الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 49 /  4  /  2022م ، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 3 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1042 ) مسجدًا ، منها ( 884 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 158 )  مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط
2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل
3. الرحمن – عزبة المهركة  – عرب مطير الفتح 
4. الرحمن جزيرة المعابدة
5. الجنودة – باويط - ديروط
6. علم الدين الرباط منفلوط
مديرية أوقاف سوهاج
7. نور الإسلام – جهينة الغربية 
مديرية أوقاف المنيا
8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط
9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
10. النور المكي – مدينة دمنهور
11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود
12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات
13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية
14. حوض 7 دفشو


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1. عبد الغفور – مركز قوص
مديرية أوقاف البحيرة 
2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. الأنوار المحمدية – المنتزه

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