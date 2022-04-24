الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا بـ 6 محافظات الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 49 / 4 / 2022م ، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 3 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1042 ) مسجدًا ، منها ( 884 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 158 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط

2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل

3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح

4. الرحمن جزيرة المعابدة

5. الجنودة – باويط - ديروط

6. علم الدين الرباط منفلوط

مديرية أوقاف سوهاج

7. نور الإسلام – جهينة الغربية

مديرية أوقاف المنيا

8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط

9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

10. النور المكي – مدينة دمنهور

11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود

12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات

13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية

14. حوض 7 دفشو



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. عبد الغفور – مركز قوص

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الإسكندرية

3. الأنوار المحمدية – المنتزه