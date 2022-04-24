الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا بـ 6 محافظات الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 49 / 4 / 2022م ، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 3 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1042 ) مسجدًا ، منها ( 884 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 158 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط
2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل
3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح
4. الرحمن جزيرة المعابدة
5. الجنودة – باويط - ديروط
6. علم الدين الرباط منفلوط
مديرية أوقاف سوهاج
7. نور الإسلام – جهينة الغربية
مديرية أوقاف المنيا
8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط
9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
10. النور المكي – مدينة دمنهور
11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود
12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات
13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية
14. حوض 7 دفشو
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1. عبد الغفور – مركز قوص
مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. الأنوار المحمدية – المنتزه