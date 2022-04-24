محافظ أسوان يهنئ طلاب المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء على مستوى الجمهورية

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لأبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة من الأول إلى الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء للعام الدراسى الجارى 2021/2022.

كما هنأ المحافظ أيضاً مدرستى السيدة نفيسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، ومدرسة السلام أكاديمى الخاصة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزهما بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن سعادته لحصول أبناء ومدارس المحافظة على المراكز الأولى بالمسابقات المختلفة التى يشاركون فيها، ليمثلوا أسوان التمثيل المشرف ويرفعوا اسمها عالياً بين المحافظات، وهو الذى جاء نتيجة جهود متواصلة من مديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للمنافسة بكل جد واجتهاد ليحققوا هذه المراكز المتميزة.

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من جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن هناك تعليمات مباشرة من محافظ أسوان لتقديم جميع الإمكانيات وتسخير جميع العقبات لإعداد الطلاب بشكل جيد ومتميز، ما ساهم فى تأهيلهم للفوز بالجوائز الأولى، وهو الذى يأتى متواكباً مع التستعداد المتكامل والجيد للمدارس أيضاً للمنافسة فى المسابقات المختلفة .

وأشار عبد الكريم لطفى إلى أن 6 طلاب حصدوا المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء وهم الطالب عبد المعز أحمد عبد العزيز بمدرسة كرم الديب الثانوية بإدارة كوم أمبو، والذى حصل على المركز الأول بالتعليم الثانوى العام، والطالبة رحمة طارق السيد بمدرسة محمد صالح حرب المتقدمة بإدارة أسوان والتى حصلت على المركز الأول للتعليم الفنى، فيما حصل الطالب زياد أسامة محمد بمجمع الصداقة بإدارة أسوان على المركز الثانى بالمرحلة الابتدائية، وحصل الطالب عبد الله حسين أبو زيد بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية بإدارة إدفو على المركز الثانى بالمرحلة الإعدادية، بينما حصلت الطالبة أروى حمادة عبد الرحيم بمدرسة بلانة الابتدائية بإدارة نصر النوبة على المركز الثالث للمرحلة الابتدائية، وحصلت الطالبة أسماء يحيى محمد بمدرسة كمال نوبى بإدارة أسوان على المركز الثالث بمرحلة التعليم الفنى المزدوج.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شدد على ضرورة الالتزام بنهو جميع مشروعات الرصف وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة والبرامج الزمنية المقررة، بالتوازى مع إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والأسواق بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة عن مواطنى وزائرى المحافظة.