عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ طلاب المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء على مستوى الجمهورية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لأبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة من الأول إلى الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء للعام الدراسى الجارى 2021/2022. 

كما هنأ المحافظ أيضاً مدرستى السيدة نفيسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، ومدرسة السلام أكاديمى الخاصة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزهما بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن سعادته لحصول أبناء ومدارس المحافظة على المراكز الأولى بالمسابقات المختلفة التى يشاركون فيها، ليمثلوا أسوان التمثيل المشرف ويرفعوا اسمها عالياً بين المحافظات، وهو الذى جاء نتيجة جهود متواصلة من مديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للمنافسة بكل جد واجتهاد ليحققوا هذه المراكز المتميزة.

اقرأ أيضاً

توريد 13 ألف طن قمح.. محافظ أسوان: توفير سيارات لنقل المحصول لمواقع لتخزين

محاضرات دينية وابتهالات احتفالا بـ ليالي رمضان لثقافة أسوان

من جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن هناك تعليمات مباشرة من محافظ أسوان لتقديم جميع الإمكانيات وتسخير جميع العقبات لإعداد الطلاب بشكل جيد ومتميز، ما ساهم فى تأهيلهم للفوز بالجوائز الأولى، وهو الذى يأتى متواكباً مع التستعداد المتكامل والجيد للمدارس أيضاً للمنافسة فى المسابقات المختلفة .

وأشار عبد الكريم لطفى إلى أن 6 طلاب حصدوا المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء وهم الطالب عبد المعز أحمد عبد العزيز بمدرسة كرم الديب الثانوية بإدارة كوم أمبو، والذى حصل على المركز الأول بالتعليم الثانوى العام، والطالبة رحمة طارق السيد بمدرسة محمد صالح حرب المتقدمة بإدارة أسوان والتى حصلت على المركز الأول للتعليم الفنى، فيما حصل الطالب زياد أسامة محمد بمجمع الصداقة بإدارة أسوان على المركز الثانى بالمرحلة الابتدائية، وحصل الطالب عبد الله حسين أبو زيد بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية بإدارة إدفو على المركز الثانى بالمرحلة الإعدادية، بينما حصلت الطالبة أروى حمادة عبد الرحيم بمدرسة بلانة الابتدائية بإدارة نصر النوبة على المركز الثالث للمرحلة الابتدائية، وحصلت الطالبة أسماء يحيى محمد بمدرسة كمال نوبى بإدارة أسوان على المركز الثالث بمرحلة التعليم الفنى المزدوج.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شدد على ضرورة الالتزام بنهو جميع مشروعات الرصف وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة والبرامج الزمنية المقررة، بالتوازى مع إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والأسواق بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة عن مواطنى وزائرى المحافظة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

موضوعات متعلقة

توريد 13 ألف طن قمح.. محافظ أسوان: توفير سيارات لنقل المحصول لمواقع لتخزين

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

عاد الى العناية المركزة..نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

العارضة تنقذ بيراميدز من ضربة جزاء أمام مازيمبي في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ