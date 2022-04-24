أهالي قرية شبراريس بكفرالزيات يودعون سيدة لحقت بابنها عقب وفاته.. شاهد

شهدت قرية شبراريس التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثمان جنازة والدة المهندس نادر درويش الذي وافته المنية أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء زيارة والدته في المستشفى بسبب حالة الحزن التي يعيشها إثر مرضها لتلحق به الأم بعد ساعة من رحيلة ويشيع العشرات من أهالي القرية جثمان الفقيدة الراحلة .



وأفاد عدد من أهالي القرية أن الأم رفضت أن يبيت إبنها ليلة واحدة في قبره وكأنها مصرة على مصاحبته في محياه ومماته ليتحول العزاء إلى أدعية بالرحمه والمغفرة للأم وولدها في لحظات مأساوية عصيبة فضلا عن الدهشة المصحوبة بالاستغفار لهما.

وتابع الأهالي أن قلب الأم لم يستطع فراق إبنها عقب وفاته بأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها بسبب حالة الحزن التي يعيشها لمرضها لتلحق به الأم بعد قرابة ساعه من رحيلة وقبل انتهاء مراسم العزاء.

وتعرض الابن للاصابة أمام أبواب المستشفى عند توجهه لزيارة والدته بجلطة مفاجئة بالقلب والمخ ليقوم طاقم التمريض والأطباء بالمستشفى بإدخاله الي غرفة العناية المركزة بجوار والدته لمحاولة إنقاذه إلا أنه فارق الحياة ولازالت أمه مريضة في المستشفى بالعناية المركزة ولاتعلم بوفاته لتدهور حالتها واصابتها بجلطة منذ عدة أيام.

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