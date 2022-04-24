أسعار العملات العربية مقابل الجنيه فى بنك مصر اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، في ختام تعاملات اليوم الأحد 24 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه 58.35جنيه للشراء و 60.82جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه عند 4.93جنيه للشراء و 4.95جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 5.03 جنيه للشراء 5.05 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه 47.85جنيه للشراء 49.28جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه 25.72جنيه للشراء و26.20جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه 46.60جنيه للشراء و 47.84جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى 4.74جنيه للشراء و 5.10جنيه للبيع .

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.