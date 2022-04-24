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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار

رامز جلال
رامز جلال

يحل الفنان الكوميدي محمد ثروت، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من “رامز موفي ستار”، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

رامز موفي ستار :

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

رامز موفي ستار برنامج رامز موفى ستار الفنان الكوميدي محمد ثروت محمد ثروت

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