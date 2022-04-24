استلام 7 آلاف كتاب مراجعة نهائية لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تسليم 7000 كتاب مراجعة نهائية للصف الثالث الإعدادي (عربي، دين، لغة إنجليزية، دراسات اجتماعية، رياضيات، علوم).

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه جار توزيع هذه الكتب على المدارس، من خلال الإدارات التعليمية الخمس بالمراكز الإدارية الخمسة، وذلك في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم، تحت رعاية ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

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وأوضح جمال، أنه يجري توزيع الكتب على الطلاب بالمناطق النائية والبعيدة والأكثر احتياجا، خاصة مناطق درب الأربعين والفرافرة.