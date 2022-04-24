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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع فترة الأعياد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق و المخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع أسعار السلع، كما شدد على جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتلقي بلاغات و شكاوى المواطنين، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال فترة الأعياد.

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