بأسلوب انتحال الصفة.. حبس 3 متهمين سرقوا مبلغا ماليا من شخصين بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التى تزاول نشاطاً غير مشروعا فى مجال إستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبتهما فى إستبدال مبالغ مالية عملة(أجنبية) بعملة (محلية).

وأفاد البلاغ بأهنهما إتفقا مع هذا الشخص على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الإستبدال وعقب وصولهما فوجئا بـ (3 أشخاص) يستقلون سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" إدعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحد المتهمين ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب قيام أحد المتهمين بالتواصل مع ضحاياهم عبر مواقع التواصـل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهـم برغبتـه فى شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفى ، وفور وصول المجنى عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال "صفة رجال شرطة" والإستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم.

كما أقر المتهمون بقيامهم بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة أثناء إرتكابهم واقعة السرقة للحيلولة دون ضبطهم، وأضافوا بإستبدال المبلغ المالى المستولى عليه بمبلغ مالى محلى، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المبلغان إتهموهم بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .