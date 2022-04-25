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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش قادر يتنفس.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. فيديو

عبدالرحمن أبو زهرة
عبدالرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تفاصيل الحالية الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال "الموسيقار أحمد أبو زهرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خرج من المستشفى يوم الخميس الماضي وذهب للبيت بعد نجاح العملية"، لافتا: "الأطباء صرحوا له بالخروج من المستشفى".

وأضاف: "حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كانت مستقرة يوم الجمعة، لكن يوم السبت بدأ يشعر بأعراض ممثلة في السخونية ومشكلة في التنفس، وأخرني وقت الفطار أنه لا يستطيع التنفس"، معقبا: "قبل الفطار قالي أنه مش قادر يتنفس وطلبنا الإسعاف وذهبنا للمستشفى".

وأشار: "درجة حرارته كانت 38 درجة، حتى الآن لا نعرف تفاصيل الحالة الصحية"، متابعا: "درجة وعيه جيدة، وإن شاء الله الموضوع يعدي بسرعة".

 

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