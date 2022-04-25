الونش: "لما بروح بلبيس عندنا في الشرقية بحب أركب خيل".. فيديو

شارك اللاعب محمود الونش، لاعب نادي الزمالك، في تجربة "سكاي دايف"، في برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة " أون "، من فوق محافظة السويس.



وكشف "الونش"، عن المغامرات التي قام بها في حياته، قائلا: "عملت مغامرات في الجونة وشرم الشيخ مثل السفاري وغيرها"، لافتا: "بكون مستمتع أوي في المغامرات".

وأضاف: "أكثر حاجه بحب أعملها لما بروح بلبيس عندنا في محافظة الشرقية هي ركوب الخيل".



وعلق "الونش"، على المغامرة قائلا: "إحساسي كان مختلف، أول مرة أعمل حاجه زي كدا، وكنت مبسوط بيها جدا".

وأضاف: "كنت خايف من التجربة في البداية لأني مجربتش مغامرة من هذا النوع من قبل"، لافتا: "أول ما ركبنا الطائرة كنت قلقان في البداية".

وأشار: "المغامرة كانت لذيذة ومكنتش عايز أنزل من السماء من فوق"، مؤكدا: "المغامرة حلوه وأتمنى تجربتها لأنها ليست بالصعوبة التي تخيلتها".

