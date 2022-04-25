نادية الجندي: بشوف فنانات صاحية من النوم وحاطة رموش وروج.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنانة نادية الجندي.

وقالت "نادية الجندي"، إنها قدمت أدوار لم تضع فيها مكياج، معقبه: "في أدوار ماحطتش فيها مكياج".

وأضافت: "بشوف فنانات صاحية من النوم وحاطة رموش وروج فين المصداقية"، لافته إلى أن الإدمان يوصل الشخص لحالة من الدمار.



وأردفا: "عندما قدمت دور المدمنة ذهبت للجلوس في مصحات نفسيه وجلست مع المدمنين، ورأيت إلى أي مدي يوصل الإدمان الإنسان إلى حالة من الدمار".

وتابعت: الفنانة نادية الجندي،: "كنت أهدف من الدور توصيل رسالة أنه لا للمدخرات لأنها تدمر الإنسان".

وتتحدث نادية الجندي عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها، وتتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، وتتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامها ومشاريعها المُستقبلية.