3 أطباء وزوجان في العمرة.. حكاية القرية المكلومة التي هزت السوشيال ميديا في دمياط

محافظة دمياط

قريه ام الرزق بمحافظة دمياط أصبحت حديث السوشيال ميديا وحديث القنوات الفضائية هذه الأيام، لقبت بالقرية المكلومة ففي يومين فقط وقع بها حادثتان افزعا الشعب المصري باكمله، الحادث الأول كان وفاة ثلاثة أشقاء بكليات الطب والصيدلة والأسنان لقن مصرعهن غرقا في حادث سير بترعة السلام بالإسماعيلية أثناء عودتهن من جامعه سيناءلأسرتهم بمحافظة دمياط، والحادث الثانى كان وفاة مهندس شاب وزوجته بالسعودية أثناء تأدية مناسك العمرة في حادث سير .

الحادث الأول كان حديث الشعب المصري وهو وفاه كلا من محمود وايه والاء احمد عثمان طلاب كليات الطب والأسنان والصيدلة، الأشقاء الثلاثة الذي تحولت جنازتهم إلى موكب جنا\زى مهيب، شارك في حضور الجنازة اهالى القرية بالكامل والقري المجاورة والعديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال المجتمع المدنى بدمياط، وقامت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية بالاتصال تليفونيا بواحدة الأشقاء الثلاثه لتقديم واجب العزاء ومواصفاتها.

اما الحادث الثانى فخاص بالمهندس سامح إبراهيم عزام وزوجته ، ابن قريه أم الرزق التابعة لمركز كفرسعد بدمياط حيث لقي المهندس سامح وزوجته مصرعهما اثر حادث أليم بعد عودته إلى المدينة المنورة من العمرة .



وفوجئ أهالى القرية أمس الأول بخبر وفاة الزوجين بالسعودية لتتجدد الأحزان مرة أخرى بالقرية.

وأكد مصدر من أقارب الضحيتين، أنه تم تشييع جثمانهما فجر أمس الأحد، ودفنهما في مقبرة البقيع بالسعودية، واقتصر العزاء بالقرية على اهالى الزوجين فقط.

وأضاف المصدر أن الزوجين تزوجا منذ مايقرب من عامين ونصف وكانا ينتظران ان يرزقهما المولى تعالى بمولود إلا ان الخبر لم يأتيهما إلا وهما يؤدون مناسك العمرة وعلم الزوج من زوجته بخبر حملها واتصل بأسرته فورا لاخبارهما وبعدها تلقت الأسرة خبر وفاتهم.

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