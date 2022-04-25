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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 25-4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاثنين الموافق 25-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات واليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 


سيعطي هذا الأسبوع نتائج جيدة بالنسبة لك في العديد من المجالات ، إذا تحدثنا عن عملك ، فيمكن للأشخاص المرتبطين بالعمل الحصول على أرباح جيدة خلال هذه الفترة. 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

سيستمر عملك بسلاسة ويمكنك أيضًا وضع بعض الاستراتيجيات الجديدة. ستكون الأيام الأولى من الأسبوع مشغولة بعض الشيء بالنسبة للعاملين ، لكن الوقت بعد ذلك يمكن أن يجلب لك الراحة.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 خلال هذا الوقت ، سيتم إكمال أي مهمة صعبة ومهمة لك بسهولة بالغة. يمكن للرئيس أيضًا ملاحظة عملك الشاق. سيكون هذا الأسبوع ممتعًا جدًا للأشخاص الذين يقومون بوظائف حكومية.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 يمكنك الحصول على ترقية خلال هذه الفترة و سيكون وضعك المالي قويًا. هناك احتمال قوي بأن تحصل على بعض المزايا المتعلقة بالممتلكات

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برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

. سيحصل أفراد الأسرة على الدعم الكامل و يمكنك الحصول على فرصة أخرى لفهم بعضكما البعض. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

هناك علامات تحسن في الصحة و جنبًا إلى جنب مع العمل ، اعتني بصحتك بشكل كامل أيضًا.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

يُنصح بتجنب الإهمال الشديد تجاه صحتهم. لتقوية وضعك المالي ، يمكنك أن تأخذ بعض المال المهم ،

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

يمكن أن تكون هذه المرة أفضل إلى حد ما للأشخاص الذين يقومون بوظائف. خلال هذا الوقت سوف تتسارع عملك. ينصح رجال الأعمال بتجنب اتخاذ أي قرار مهم

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 من وجهة نظر العمل ، سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالفرص الجيدة لك.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء الميزان

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