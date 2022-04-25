نادية الجندي: أفلامي أنا وعادل إمام حققت أعلى إيرادات.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنانة نادية الجندي.

وقالت "نادية الجندي"،: "مقياس نجاح الأعمال يكون من خلال الجمهور، ويبقى مسجلا ، فلا يمكننا خداع الناس به".

وأشارت: "الدراما التليفزيونية تخدع الجمهور، ويبقى هناك تضليل في النجاحات.. ويمكن خداع المشاهدين من خلال الدراما التلفزيونية، معقبه: "لا يوجد شباك تذاكر في الدراما لكن فيه سوشيال ميديا ولجان إلكترونية".

وأضافت: "بقى فيه لجان إلكترونية دلوقتي تنجح أي مسلسل"، متابعة: "ممكن يكون مسلسل لم يحقق أي نجاح فيتم عمل لجان إلكترونية للمسلسل".

وتابعت: "كان معروف أن أفلامي وأفلام عادل إمام أنها حققت أعلى الإيرادات، والذي يقول ذلك الإيرادات وشباك التذاكر".

وتتحدث نادية الجندي عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها، وتتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، وتتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامها ومشاريعها المُستقبلية.