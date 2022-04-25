سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف مع استمرار القصف الروسي.

ومن ناحية أخرى، أكدت الإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد زارا أوكرانيا.

وقال مسئول في الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا الاسبوع الجاري.

وقال مستشار بالرئاسة الأوكرانية، أمس الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل منذ قليل، إلى العاصمة كييف وعقد مباحثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير.

وأعلن الرئيس الأوكراني، أمس أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق اوكرانيا.