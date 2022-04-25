إغلاق طريق قنا- سفاجا بسبب كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إغلاق طريق قنا - سفاجا ، فى الاتجاه المؤدى إلى سفاجا ، بسبب حدوث كسر مفاجئ فى خط طرد صرف صحى المعنا قطر ٥٠٠ مم ، بجوار إدارة التحريات.



وأشار محافظ قنا ، إلى أن إدارة المرور وفرت طريق بديل وهو طريق مصنع المكرونة ، بهدف الحفاظ على السيولة المرورية ، وعدم تعطيل حركة السفر والنقل من وإلى المحافظة.

وأوضح الداودى، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى دفعت بشكل فورى بفريق فنى ومعدات حفر لإصلاح الكسر ، وتجرى حالياً أعمال الإصلاح على قدم وساق.

وتابع محافظ قنا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة خط الطرد وتمهيد الطريق مرة أخرى بعد ظهر اليوم تمهيداً لعودة حركة المرور بشكل طبيعى على الطريق.

وأكد محافظ قنا، أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف لحظه بلحظة لحل المشكلة فى أسرع وقت و إعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق.



