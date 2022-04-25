"سامي" يعلن قائمة سموحة لمواجهة المقاصة بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه لمواجهة المقاصة اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: عمر صلاح و حسين تيمور



خط الدفاع :رجب نبيل واحمد عيد تمساح و احمد حكم و محمد شكري.



خط الوسط : محمد كناربا و أحمد حمص و مصطفى الخواجه و حسين فيصل و عبد الكبير الوادي ومحمد نادى وحمدى علاء وشريف رضا .



خط الهجوم : صديق اوجولا و اليا سيلا و مروان حمدى و ابو بكر ليادى و جيروم فليب وعمار شرف الدين.



