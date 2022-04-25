فى ذكراها الـ 40.. نواب : احتفالات تحرير سيناء تجسد تضحيات الماضي وجهود التنمية في الحاضر

رئيس الشيوخ:

ذكرى تحرير سيناء تقدير لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة

رئيس صحة الشيوخ:

تجسد إرادة خير أجناد الأرض من أجل استرداد جزء غالي من أرض مصر الأبية

برلماني:

تأتي تذكيرا لجهود القيادة السياسية الحثيثة فى المحافظة على سيناء خلال السنوات الماضية

برلماني:

معركة نضال وكفاح طویل أثبتت شجاعة الجندي المصري

تهل علينا اليوم الإثنين الموافق 25 أبريل، الذكرى الـ 40 لـ تحرير سيناء، اليوم الذي استردت فيه مصر هذه البقعة الغالية من أرضها، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي، وفقا لما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد، والذي يعد استردادا كاملا لـ أرض سيناء، باستثناء مدينة طابا والتي تم استردادها لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

فى هذا الصدد، تقدم عدد من رؤساء ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالتهنئة للرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وكل أبطال ورجالات الجيش المصري، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

بداية بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس مجلس الشيوخ ، في برقيته "أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكري الأربعين لعيد تحرير سيناء، إذ تأتي هذه المناسبة لتدل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطننا الغالي ، وروت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء”.

واختتم ،إن هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وابداً فخراً لكل المصريين ، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود فخامتكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء وأن يوفقكم في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي .

من جانبه،هنأ الدكتور محمد جزر ، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيسأركان حرب القوات المسلحة ، وكل أبطال ورجالات الجيش المصري، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأكد جزر ، أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها ،وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر الأبية .

كما أكد صحة الشيوخ ، أن هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا ، والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كافة معاني البطولة والتضحيات،ورحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأرض الطيبة الغالية أرض سيناء الحبيبة .

وأشاد جزر ، بالنهضة التنموية التي تشهدها أرض سيناء والمشاريع الضخمة والمتنوعة في كافة مجالات التنمية والتي نُفذت وجارٍ تنفيذ الباقي منها على أرض سيناءطوال الـ8 سنوات الماضية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة علينا بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

و تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأشار الجندي، في بيان له، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل يوماً هاما في تاريخ مصر، نظرا لأن هذا اليوم يجسد تضحيات المصريين في الماضي لاستعادة تلك البقعة الغالية من أرض مصر، ويذكرنا دوما بأبطال القوات المسلحة البواسل وبطولاتهم وتفانيهم من أجل الدفاع عن أرض الوطن وأمنه واستقراره على مدار التاريخ.

وأكد " الجندي" أنها تأتي أيضا تذكيرا لجهود القيادة السياسية الحثيثة التي استطاعت أن تحافظ على سيناء خلال السنوات الصعبة الماضية، و أن تطهرها من الإرهاب الأسود والجماعات المتطرفة التى كانت تسعى لتحويلها إلي منطقة حرب واقتتال .

وأشار إلى أن حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء هو حائط الصد الأول ضد أى محاولات تحاك بها بشكل خاص أو الدولة المصرية بشكل عام، مشيداً بما تحقق من إنجازات على أرضها، وبالتنمية الشاملة لسيناء في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذا التوجه الاستراتيجي للدولة لتدشين تلك المشروعات القومية العملاقة بأرض الفيروز، يساعد على ربط سيناء بالوادي لتكون امتدادا طبيعيا، ويساعد على تحقيق استراتيجية مصر الكبرى التي تهدف إلى إعادة توزيع وتوطين السكان بمختلف المناطق، كما يساعد على توفير الآلاف من فرص العمل للطاقات البشرية المصرية.

ولفت أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن العمل على توفير سبل الراحة والأمان والدعم لأهالي سيناء، يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بسيناء وتقديرا كبيرا لأهلها وتعويضهم عن سنوات التهميش والمعاناة التاريخية التي عانوا منها في السابق .

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة سيظلوا الأعين الساهرة على حماية الوطن ومقدساته ووحدة أراضيه، مقدما التحية لكل الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتراب هذا الوطن لكى ننعم جميعاً بالخير والاستقرار.

فى سياق متصل، هنأ النائب خالد تامر طايع ، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة ، وجميع المصريين، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء هذه البقعة الغالية على نفوسنا جميعا.

ووصف طايع عيد تحرير سيناء بيوم العزة والنصر المبين ، مؤكدا أنها ذكري محفورة فى قلب كل مصري محب لوطنه ولتراب أرضه ، مشيرًا إلى أن عيد تحرير سيناء مناسبة تدعو للفخر ونستعيد من خلالها بطولات القوات المسلحة، التي بذل رجالها الغالي والنفيس وروت دماؤهم الطاهرة أرض سيناء الغالية .

وتابع قائلا: ، فإن مثل هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كافة معاني البطولة والتضحيات، ورحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين سقت دماؤهم الطاهرة هذه الأرض الغالية.

وأضاف عضو مجلس النواب، مؤكدا أن البطولات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والحفاظ على أرضه ووحدته وترابه وسيادته تحت راية وقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شيء يدعو كل مصر أن يكون فخورا ببلده ووطنه الغالي مصر.

كما تقدم النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، و الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم النائب بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار العاشر من رمضان ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.

وقدم عضو مجلس الشيوخ تحیة خالدة إلى الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم، موجهًا التحية لكل رجال قواتنا المسلحة، كما وجه التحیة لبراعة المفاوض المصري وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية لاستعادة مصر كامل أراضيها.

وأشار “ عفيفي ” إلى أن مصر كما خاضت معركة عسكرية ومعركة دبلوماسية عظيمة فى تحرير كامل الأرض، تخوض الأن معركة تنمية فى كامل ربوعها، مؤكدا أن تلك الذكرى الغالية ستظل رمزاً لمعاني العزة والكرامة والشرف والبطولة وإصرار القوات المسلحة والشعب المصري على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات.

راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء ، وان يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.