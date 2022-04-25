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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء مصدر فخر واعتزاز للأمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء بقعة غالية من أرض الوطن ويحمل لها المصريين جميعا فى قلوبهم تقديرا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال.

وتابع  الرئيس السيسي، خلال كلمته بالذكرى ال40 من تحرير سيناء: “ينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز تلك الأمة.. باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.. وهي البقعة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى لأولى رسالاته السماوية”.

وأضاف أن مكانة أرض سيناء الدينية والتاريخية لا ينازعنا فيها أحد، كما أن موقعها الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصورة المختلفة، فهي حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكري ال40 من تحرير سيناء تحرير سيناء التاج المصري

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