محافظات

اليوم.. جولة الإعادة تحسم سباق نقيب مهندسي مصر في لجان أسيوط
إيهاب عمر

انطلقت اليوم الجمعة انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين المصرية لاختيار نقيب مهندسي مصر لمدة أربع سنوات، حيث تُجرى جولة الإعادة بين الدكتور مهندس محمد عبد الغني والمهندس هاني ضاحي، بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة السابقة.

وشهدت اللجان الانتخابية بـ نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط فتح أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، وذلك تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقال المهندس محمد رمضان عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إن اللجان الانتخابية بدأت استقبال المهندسين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب التصويت، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من التنظيم والانضباط.

وأضاف أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت على أعضاء الجمعية العمومية، مع توفير الترتيبات التنظيمية داخل اللجان بما يضمن سهولة وسرعة الإدلاء بالأصوات دون تكدس، داعيًا جموع المهندسين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق النقابي المهم.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط إلى أن انتخابات اليوم تمثل المرحلة الختامية في انتخابات النقابة، حيث سيتم اختيار نقيب مهندسي مصر من بين المرشحين اللذين تأهلا لجولة الإعادة بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط 14 ألفًا و642 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم المشاركة في اختيار نقيب مهندسي مصر خلال هذه الجولة الحاسمة من الانتخابات.

