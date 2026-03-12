محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية العقال القبلي بالبداري للحفاظ على البيئة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملات رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق قرية العقال القبلي، خاصة بمنطقة الهمامية، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطرق والشوارع المجاورة لتلك المجاري المائية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للقرية.

ونفذت الحملات بمشاركة نواب رئيس المركز، ورئيس قرية العقال القبلي، وتحت إشراف مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، حيث تم الدفع بعدد من معدات الحملة الميكانيكية ومعدات الري، شملت اللوادر والحاويات والكباش، لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين مديرية الري والوحدات المحلية لتنفيذ أعمال تطهير الترع ورفع نواتجها بصورة منتظمة، بما يسهم في ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات المطلوبة، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.