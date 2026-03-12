قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر
وزير الري: أعمال التطوير الشامل للمنظومة المائية من أهم أهداف المرحلة الحالية
تحذيرات من شرب القهوة على الريق في رمضان : تؤذي المعدة |فيديو
اغتيال إسماعيل دهقان القيادي في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني
إصابة 5 أشخاص بينهم طلاب بحادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بالغربية
محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية العقال القبلي بالبداري للحفاظ على البيئة

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملات رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق قرية العقال القبلي، خاصة بمنطقة الهمامية، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطرق والشوارع المجاورة لتلك المجاري المائية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للقرية.

ونفذت الحملات بمشاركة نواب رئيس المركز، ورئيس قرية العقال القبلي، وتحت إشراف مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، حيث تم الدفع بعدد من معدات الحملة الميكانيكية ومعدات الري، شملت اللوادر والحاويات والكباش، لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين مديرية الري والوحدات المحلية لتنفيذ أعمال تطهير الترع ورفع نواتجها بصورة منتظمة، بما يسهم في ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات المطلوبة، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

الهلال الأحمر: 2,700 طن مساعدات جديدة لدعم أهالي غزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة البابا قسما الثالث البطريرك الـ58

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

