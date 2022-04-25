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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي السيد : ذكرى تحرير سيناء عنوان للوحدة العربية وتحدي الصعاب| فيديو

علي السيد ، مدير
علي السيد ، مدير تحرير الأهرام

قال علي السيد ، مدير تحرير الأهرام ، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، إن هذه الذكرى عنوان للتضامن العربي ، والقوة العربية ، واستخدام سلاح الوحدة العربية ، والإرادة الشعبية المصرية في تحدي الصعاب .

وأضاف علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن سيناء عنوان مهم للإنسان العربي لأن العرب قليلا ما يتوحدوا ويكون لديهم هدف مشترك .

وتابع " السيد " ، أن هزيمة 1967 كانت أحد مظاهر التفكك العربي ، وانتصار مصر 1973 كان أحد تجليات التماسك العربي . 

وألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة  اليوم بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.
 

ووجاءت تفاصيل الكلمة كالتالي :

شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم، في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعًا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن، وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحـيدة التـي تجلت عليها الـذات الإلهية وهي البقعة التي اختارها المولى - سبحانه وتعالى - لنزول أولى رسالاته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار، عبر العصور المختلفة فهي ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.

ذكرى تحرير سيناء علي السيد مدير تحرير الأهرام توك شو تحرير سيناء الوحدة العربية

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