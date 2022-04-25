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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير بجامعة القناة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، لجنة مناقشة رسالة ماجستير للباحث أحمد محمد على الديب،  بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، والتي قدمها الباحث بهدف نيل درجة الماجستير من كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس. 

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موضوع الرسالة 
وتحمل الرسالة عنوان" دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية في ضوء المعايير الأكاديمية القياسية " وتتحدث الرسالة عن مقرر الإعلام الرياضي وسط المتغيرات المنهجية المستمرة الطارئة على الساحة والتي تلقي بظلالها على المقررات الدراسية، بكليات التربية الرياضية ومدى تأثيرها على الخريجين.

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لجنة الحكم 
وتضم لجنة تحكيم كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور كمال الدين درويش أستاذ الإدارة الرياضية والترويج ورئيس قطاع التربية الرياضية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات ،والدكتور ماجد العزازي أستاذ طرق التدريس والتربية العملية  وعميد كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس  والدكتورة هناء شبيب أستاذ القياس والتقويم ووكيل كلية التربية الرياضية الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس.

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