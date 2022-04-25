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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوات إرشادية بالنوبارية لمتابعة حصاد القمح وحث المزراعين على توريد المحصول

ندوات إرشادية بالنوبارية
ندوات إرشادية بالنوبارية لمتابعة حصاد القمح وحث المزراعين

نظمت مديرية الزراعة بالنوبارية ندوة إرشادية لمزارعى القمح بمنطقة الحمام والتى تضم مساحة قمح تقدر ب 15000 فدان من أجود الاقماح والتى تم زراعتها بأفضل الأصناف طبقا للسياسة الصنفية.

وشارك في الندوة الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضى والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية والمهندس منصور يونس مراقب عام مراقبة الحمام، والمهندس على عمارة مراقب عام مراقبة غرب النوبارية.

 ورد الحاضرون بالندوة على جميع استفسارات المزارعين، كما قاموا بالمرور على اكثر من حقل للاطمئنان على الحالة العام للمحصول، وذلك تمهيد لبدء موسم الحصاد بالمنطقة فى أوائل شهر مايو المقبل. 

كما تابع رئيس قطاع استصلاح الأراضي حصاد القمح في منطقة غرب النوبارية حيث أن مساحة القمح بالمراقبة 7600 فدان وتم التنبيه على المزارعين لتوريد اكبر كمية من القمح هذا الموسم.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الصوامع لاستقبال القمح المحلى من المزارعين وأن لجان الاستلام متواجدة في الصوامع والشون بكامل أفرادها وعلى أتم استعداد لاستيعاب أكبر كمية من القمح هذا العام.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات السيد القصيروزير زراعه واستصلاح الأراضى بالتواجد مع المزارعين وحل مشاكلهم على أرض الواقع ومتابعة موسم حصاد القمح وحث المزارعين على توريد اكبر كمية من المحصول هذا الموسم.

حصاد القمح القمح ندوات إرشادية ندوات توريد المحصول

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