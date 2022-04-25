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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسط ضغوط على المنظمة.. اليونسكو تؤجل جلستها المقرر انعقادها في روسيا

صدى البلد

نتيجة الضغوطات التي تمت من جانب المنظمات الثقافية والعالمية، أجلت منظمة اليونسكو، جلستها السنوية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي، والتي كان من المقرر عقدها فى روسيا خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الحالي.

ويعد الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي هو المكان الذي تتم فيه الموافقة على الإضافات الجديدة إلى قائمة مواقع التراث العالمي، وهو التزام حيوي لليونسكو.

محاولات ضغط

وعلى الرغم من محاولة كثيرين الضغط والتأثير على اليونسكو، لنقل الاجتماع خارج روسيا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن اليونسكو اختارت تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى.

وأصدرت لورا ديفيز، سفيرة اليونسكو في المملكة المتحدة، مؤخرا رسالة وقعها ممثلو اليونسكو من 46 دولة، ونصت على الآتي:- “وفقًا للأرقام الصادرة مؤخرًا عن أمانة اليونسكو، فإن 53 مبنى ثقافيًا (آثار تاريخية، ودور العبادة، والمكتبات، وما إلى ذلك) تضررت أو دمرت بحلول 31 مارس، إذ يقدر عدد المواقع الثقافية الأوكرانية التي تضررت أو دمرت حتى الآن يصل عددها إلى 100”، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ارت نيوز بيبر.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي،:"يجب علينا الحفاظ على هذا التراث الثقافي، كشهادة على الماضي وأيضًا كقائد للسلام في المستقبل، حيث إن التراث يقع على عاتق المجتمع الدولي وواجب حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة".

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تتكون لجنة التراث العالمي لليونسكو من 21 دولة عضو منتخبة من 194 دولة صدقت على اتفاقية التراث العالمي. في عام 2019، تم انتخاب روسيا لولاية مدتها أربع سنوات. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن السفير الروسي في اليونسكو، جريغوري أوردزونيكيدزه، الرئيس الحالي للجنة، هو الذي اقترح التأجيل.

اليونسكو روسيا التراث العالمى المملكة المتحدة ثقافة

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