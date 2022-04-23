سلوى بكر: تأثرت بـ«كليلة ودمنة».. والمواطن العربي يقرأ بمعدل نصف صفحة سنوياً

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب..

يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للكتاب، والذي قررت اليونسكو الاحتفاء به سنة 1995، إذ تقرر أنا يكون في الـ23 من أبريل كل عام، تزامنا مع ذكرى رحيل الأدباء العالميين الذين أثروا الفكر الإنساني، أمثال وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا، وميغيل دي ثيربانتس، وضمن احتفالات منظمة اليونسكو بهذا اليوم تقوم المنظمة بالتعاون مع منظمات دولية معنية بصناعة الكتب، باختيار مدينة كعاصمة دولية للكتاب وقد تم اختيار مدينة Guadalajara بالمكسيك كعاصمة للكتاب هذا العام.



الكاتبة والروائية سلوى بكر تحدث لـ"صدى البلد" وقالت إنها خلال حياتها تأثرت كثيرًا بـ"كليلة ودمنة"، و"بستان الكرز" للأديب الروسي تشيخوف، وأيضا كتاب تورتيلا فلات للكاتب جون شتاينبك.





جانب تربوي

وتضيف سلوى بكر: أنها تأثرت كثيرا بكليلة ودمنة، فقد تأثرت بالجانب التربوي الموجود داخلها، فهو عمل ممتع نظرا لأنه كتب على ألسنة الحيوانات والطير، وفيها جانب فلسفي مهم بدرجة أو بأخرى، لذلك فقد تأثرت بها كثيرا منذ زمن ولازلت حتى الآن أحب هذا العمل الفريد.

وتنهي سلوى بكر حديثها وتقول: إنه للأسف فالمواطن داخل مصر وفي العالم العربي يقرأ سنوًيا "ربع صفحة" وفقا للإحصائيات المقدمة، وهذه ظاهرة كارثية، وتتجلى في الكوارث التي نعيشها اليوم والمحيطة بنا.