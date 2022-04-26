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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية الجمعية الشرعية.. محافظ قنا يكرم 100 فائز من حفظة القرآن الكريم|صور

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

 


كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، 100 من الفائزين والمتفوقين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء المحافظة ، خلال حفل التكريم الذي نظمته الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقنا.

 

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والشيخ محمود عبدالحميد، مشرف الوجه القبلى للجمعيات الشرعية والشيخ أحمد مصطفى، مشرف الجمعيات الشرعية بقنا ، ولفيف من أسر الأطفال والشباب المكرمين.

 

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شهد الحفل تنظيم فقرة ابتهالات دينية ، وفقرة استعراضية بعنوان "قرآنى" قدمتها بنات الجمعية الشرعية.

 

هنأ محافظ قنا ، أبنائه من الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية قراءة وحفظ القرآن الكريم من الصغر ، لأنه دستور الحياة ومنه نتعلم "أمور الدين وحسن الخلق ومعاملة الجيران وطاعة الوالدين وحب الأوطان" ، لافتاً إلى أن المحافظة تحرص دائما على تشجيع ودعم ابنائها من حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار السنية وخاصة الأطفال.

 

و أكد محافظ قنا ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لمنظمات المجتمع المدنى، التى تتبنى مثل تلك المبادرات التى تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظهم آيات الذكر الحكيم ، والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع ، من خلال ترسيخ مفاهيم الدين الصحيح وغرس العقيدة والفكر الوسطى المعتدل، ونبذ العنف والتعصب لدى الأطفال منذ الصغر.

 

وأضاف الداودى، بأننا نحتفل اليوم بأهل القرآن الكريم، ممن حفظوه في صدورهم ، حفظهم الله تعالى ببركته وهداه، فقارئ القرآن الكريم مقامه عند الله تعالى عظيم، يرقّيه به منازل في جنّات النعيم ويرفعه بقدر ما قرأ ورتّل في حياته الدنيا، فينال بتلاوته العطرة سعادة الدارين الدنيا والآخرة، فهنيئًا لمن حصل على هذه المكانة والمنزلة، فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وضياء أنزله الله تعالى من السماء إلى نبيّه الكريم؛ ليكون هدى ورحمة للعالمين يهتدون به إلى الصراط المستقيم، ويتخّذون منه الدستور والمنهج القويم الذي لا تشوبه شائبة ، فالقرآن لنا الصديق المرشد المؤنس الذي نبدأ به يومنا وننهيه فنكتسب راحة وطمأنينة تشفي الصدور وتلهم العقول.

 

وفى نهاية الاحتفال تسلم محافظ قنا درع الجمعية الشرعية ، تقديرا لاهتمامه ودعمه الكامل والمستمر لأبنائه من حفظة القرآن الكريم، بجانب مساندته ورعايته التامة للموهوبين والمتفوقين بجميع المراحل التعليمية ، وفي كافة المجالات "العلمية والأدبية والفكرية".

 

سلم محافظ قنا ، درع الجمعية والجوائز القيمة لـ 100 من الفائزين والمتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، منهم "25 ممن حفظوا القرآن كاملاً، و 25 اخرين ممن حفظوا نصف القرآن، بينما بلغ عدد الحافظين لربع القرآن 25 طفل وطفلة، و 25 آخرين ممن حفظوا خمسة أجزاء من القران الكريم، كما كرم القائمين على الاحتفال من التنفيذيين، و مشرفى ومشايخ الجمعية الشرعى.

 

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 


 

قنا محافظ قنا القران الكريم حفل التكريم الجمعية الشرعية السنة المحمدية

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