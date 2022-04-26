سلمي رشيد: أي عمل فني لا ينتقده الناس يعتبر فاشلا.. فيديو

قالت الفنانة سلمي رشيد ، إن أي شخص ناجح يكون لديه أعداء لنجاحه، وعن انتقاد الناس لتتر مسلسل المكتوب، أوضحت أن العمل الذي لا ينتقده الناس؛ يعتبر عملا فاشلا.

وأضافت سلمي رشيد خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن أغنية تتر مسلسل " المكتوب " شعبية والمسلسل قصته شعبية ، مؤكدة أن أغنية التتر أغنية شعبية قديمة وقمنا بتجديدها وتتماشي مع المسلسل والمشاهدين حكموا علي المسلسل بدري .

وأوضحت سلمي رشيد ، إن أغنية المسلسل جميلة ويحبها المشاهدين ولكن أحداث المسلسل في البداية حزينة ولكن ستتغير في الحلقات القادمة وسيرون أن الأغنية متماشية مع المسلسل .