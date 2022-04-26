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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج الأعصاب ويقوي المناعة.. فوائد قمر الدين

قمر الدين
قمر الدين

قمر الدين مصنوع من المشمش المجفف ويشتهر في معظم الدول العربية وخاصة في بلاد الشام حيث تتوافر أشجار المشمش بكثرة ومن هناك يتم تصديرها إلى جميع دول العالم، يصنع عصير قمر الدين لأنه يعتبر مشروب متعدد الفوائد ويحظى بشعبية كبيرة خاصة في شهر رمضان، أما عندما نتحدث عن فوائد قمر الدين المجفف فهو كالتالي بحسب ما نشره موقع sehajmal:

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قمر الدين والخشاف.. مشروبات رمضانية لها تاريخ

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أستاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد قمر الدين في رمضان


ما هي فوائد قمر الدين؟

يحتوي قمر الدين على العديد من العناصر الغذائية للجسم ، من أهمها الفيتامينات والمعادن والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ، ومن فوائد قمر الدين وعصيرها نذكر:

  • يساعد في  علاج عسر الهضم والتخلص من الإسهال واضطرابات المعدة المختلفة.
  • يتم استخدامه للحوامل في الأشهر الأخيرة من الحمل ، خاصة إذا كانت تواجه مشاكل الإمساك.
  • يساعد عصير قمر الدين في علاج مشاكل فقر الدم نتيجة لكثرة الحديد فيه.
  • أما مرضى السكر فيجب عليهم الحذر منه لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر .
  • يساعد على مقاومة العطش ويمنح الطاقة اللازمة خلال فترة الصيام.
  • يمد قمر الدين الجسم بفيتامين ج وفيتامين ب وفيتامين ب 1.
  • قمر الدين يقلل الشعور بالعطش والجفاف إذا كان خفيفا وغير متمركز، وينصح بشربه قبل الأكل.
  • يقوي الأعصاب ويقي الجسم من التعب والإرهاق ويخفف من الأرق.
  • عصير قمر الدين مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم والرياضيين وأصحاب الأعمال المرهقة والحوامل.
  • كما أنه يفتح الشهية وبالتالي فهو مفيد لمن يعانون من عدم الرغبة في تناول وجبة الإفطار.
  • يقوي خلايا الأنسجة ويزيد مناعة الجسم ، ويمنح البشرة نضارة وإشراقًا.
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