يعالج الأعصاب ويقوي المناعة.. فوائد قمر الدين

قمر الدين مصنوع من المشمش المجفف ويشتهر في معظم الدول العربية وخاصة في بلاد الشام حيث تتوافر أشجار المشمش بكثرة ومن هناك يتم تصديرها إلى جميع دول العالم، يصنع عصير قمر الدين لأنه يعتبر مشروب متعدد الفوائد ويحظى بشعبية كبيرة خاصة في شهر رمضان، أما عندما نتحدث عن فوائد قمر الدين المجفف فهو كالتالي بحسب ما نشره موقع sehajmal:



ما هي فوائد قمر الدين؟

يحتوي قمر الدين على العديد من العناصر الغذائية للجسم ، من أهمها الفيتامينات والمعادن والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ، ومن فوائد قمر الدين وعصيرها نذكر: