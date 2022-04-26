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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التنفيذي لتويتر إلى الموظفين: مستقبل الشركة أصبح ضبابيا

شركة تويتر
شركة تويتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، اليوم الثلاثاء، إلى الموظفين في الشركة إن مستقبلها أصبح "ضبابي"، وذلك عقب بيع الشركة إلى الملياردير الأمريكي أيلون ماسك.

واستحوذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على شركة تويتر Twitter، مقابل 44 مليار دولار بواقع  54.20 دولارًا لكل سهم، بعد إعلان  الشركة الموافقة على عرضه الذى قدمه منذ أيام قليلة.  

وأعلن أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، عددا من القرارات بعد استحواذه على تويتر نستعرضها فيما يلى :

-تطبيق الحرية الكاملة في تويتر

قال ماسك إن “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة ، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم فيه مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية”، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست. 
-تغيير خوارزميات تويتر 
 

واتخذ ماسك قراره بجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة ، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي ، وإلغاء قفل تويتر ومنع الحسابات العشوائية، كما أكد ماسك على أن نظام تويتر الأساسي لا يسمح بحرية الكلام.
-فتح "الصندوق الأسود" في تويتر

ويريد ماسك إجراء عدد من التغييرات على التطبيق، منها تفضيل الحظر المؤقت بدلاً من الحظر الدائم، وكذلك فتح "الصندوق الأسود" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تقود تغذية تويتر حتى يكون لدى الناس المزيد من الشفافية حول سبب انتشار بعض التغريدات على تويتر واختفاء البعض الآخر.
-استحداث زر أو خاصية للتعديل

ويعتزم إيلون ماسك استحداث زر تعديل على التغريدات ، وهو طلب ميزة قديم اختلف عليه الكثيرون سابقا.

الذكاء الاصطناعي ماسك إيلون ماسك Twitter تويتر

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