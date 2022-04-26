إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

تعرض 10 أشخاص مساء الإثنين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم وقع بمدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوى الغربى شمال أسوان حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل بمدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوى الغربى شمال أسوان حيث تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

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وتبين بعد وصول سيارات الإسعاف أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة ، موضحاً أن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة .

وأشار مدنى بأن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية.

ويأتي ذلك فى إطار إستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح لموسم 2022 ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى وذلك سواء للمحصول كله أو جزء منه بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدنى ، وبناءاً على الحيازة الزراعية .

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور أحمد صالح حملة تفتيشية إستهدفت ضبط 11 طن من الفسيخ المملح الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.