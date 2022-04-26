عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية

تعرض 10 أشخاص مساء الإثنين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم وقع بمدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوى الغربى شمال أسوان حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل بمدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوى الغربى شمال أسوان حيث تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

واقرأ أيضاً: 

بالندوات الدينية والفنية.. ثقافة أسوان تحيي الليالى الرمضانية بقرى مبادرة حياة كريمة

محافظ أسوان : غلق 12محلا مخالفا لقواعد التشغيل المؤقت بمنطقة السيل الجديد

وتبين بعد وصول سيارات الإسعاف أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

هذا وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة ، موضحاً أن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة .

وأشار مدنى بأن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية. 

ويأتي ذلك فى إطار إستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح لموسم 2022 ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى وذلك سواء للمحصول كله أو جزء منه بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدنى ، وبناءاً على الحيازة الزراعية .

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور أحمد صالح حملة تفتيشية إستهدفت ضبط 11 طن من الفسيخ المملح الغير صالحة للاستهلاك الآدمى. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

موضوعات متعلقة

بيطري أسوان يضبط 11 طن فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي.. هشام طلعت يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. الأوقاف: لا يوجد عاقل يستطيع منع الصلاة.. فرح الديباني عن تقبيل ماكرون يدها: شيء يدعو للفخر

رضا البلتاجي: راتب الحكم المصري الأعلى في المنطقة العربية

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان.. 5 كلمات تفتح لك أبواب الجنة

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-4-2022

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب

29 رمضان .. كسوف جزئي للشمس لا يرى في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ