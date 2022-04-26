عرض فيلم حامل اللقب على منصة شاهد بعد انتهاء شهر رمضان

قالت منصة “شاهد”، إنه سيتم عرض الفيلم الكوميدي “حامل اللقب” عبر شاشتها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، عقب رفعه من دور العرض السينمائي بأسابيع قليلة.

تدور أحداث “حامل اللقب” حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد أنه شخصياً أصبح حاملا، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلّام، وأحمد فتحي، مع النجوم محمد ثروت، ودنيا ماهر، وليلى عز العرب، ومحمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وكانت المنصة ذاتها أعلنت عن عرض فيلم "من أجل زيكو" بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، تزامناً مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

فيلم “من أجل زيكو”، بطولة الفنانين: كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائي يوم 5 يناير الحالي.