الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: ننعى ببالغ الحزن الطلاب الخمسة ضحايا حادث الساحل

قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بنعي طلابها الخمسة الذين لقوا مصرعهم، مساء الإثنين، في حادث مرورى بالطريق الساحلى الدولى.

وقالت الأكاديمية، في بيان جاء فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لهم بإذن الله الطلاب بالفرقة الرابعة من مرحلة الدراسات الأساسية بكلية النقل البحري والتكنولوجيا إثر حادث أليم”.

يذكر أن 5 طلاب بالأكاديمية العربية لقوا مصرعهم، مساء الإثنين، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل، بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.